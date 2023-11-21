عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب مصادر مقدسية، فقد اقتحم المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.

فيما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى.

صور مستفزة

ونشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر من شرطة الاحتلال يلتقطون الصور وهم يأكلون في صحن قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى.

يُذكر أن الاحتلال يواصل التضييق على المصلين، ولكن الإجراءات ازدادت وحشية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين