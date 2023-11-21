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هنية: نقترب من التوصل لاتفاق على هدنة

21 نوفمبر 2023 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
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إسماعيل هنية

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، فجر اليوم الثلاثاء، أن الحركة "تقترب من التوصّل لاتّفاق" على هدنة بينها وبين إسرائيل في الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ شهر ونصف الشهر.

وقال هنية في رسالة مقتضبة نشرها حساب حركة حماس على تطبيق تلغرام إن "الحركة سلمت ردّها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصّل لاتفاق الهدنة".

اتفاق مؤقت 

وتقود قطر جهود وساطة للتوصل إلى اتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار وإطلاق حركة حماس سراح قسم من الأسرى الذين تم أسرهم خلال هجومها غير المسبوق على جنوب دولة الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتحتجزهم مذاك في قطاع غزة.

وهذا الأسبوع، قالت الدوحة إن التوصل لاتفاق بات مرهونا بحل قضايا "بسيطة" و"لوجستية".

وأمس الإثنين، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه "يعتقد" أن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهائن تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة بات وشيكا

المصدر / فلسطين أون لاين 
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