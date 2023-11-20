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أبو عبيدة: دمرنا 60 آلية عسكرية للاحتلال في غزة خلال ثلاثة أيام

20 نوفمبر 2023 . الساعة 21:16 بتوقيت القدس
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أبو عبيدة: دمرنا 60 آلية عسكرية للاحتلال في غزة خلال ثلاثة أيام

أكّد الناطق باسم كتاب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة، تدمير "60 آلية عسكرية تابعة للاحتلال خلال الأيام الثلاثة الأخيرة منها 10 ناقلات جند".

وأضاف أبو عبيدة في كلمة مسجلة له اليوم الإثنين، أن "الاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في عدة محاور في قطاع غزة، وأن العدوان سينكسر ولن تنكسر إرادتنا".

وأشار إلى أن "مجاهدي القسام نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح، وقد سمع مجاهدونا صراخ جنود العدو واستغاثاتهم".

وقال إن "مجاهديه استهدفوا في حي التوام ناقلة جند وأصابوها بشكلٍ مباشر فنزل منها 3 جنود فأجهزوا عليهم بقذيفة مضادة للأفراد".

ورجح أن "العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده، وأن هدف الاحتلال في هذه الحرب هو التدمير وقتل المدنيين".

ونوّه إلى أن "الحالة الهستيرية التي يتعامل بها العدو في جرائمه مؤشر على عدم اقتناعه بالنصر".

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #وحدة عسكرية # حواجز عسكرية

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