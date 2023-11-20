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"سرايا القدس": نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال شرق غزة

20 نوفمبر 2023 . الساعة 21:10 بتوقيت القدس
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"سرايا القدس": نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال شرق غزة 

قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إنها "تخوض اشتباكات عنيفة مع مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي في محور حي الزيتون، شرق غزة".

وأضافت السرايا في بيان صحفي اليوم الاثنين إنها أطلقت قذيفة "آر بي جي" مضادة للأفراد بشكل مباشر نحو مجموعة من جنود الاحتلال، موقعة في صفوفهم عددا من القتلى والجرحى.

من جهتها أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم، قصف "تل أبيب" للمرة الثانية، ردا على استهداف الاحتلال المتواصل للمدنيين في قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار في "تل أبيب" وضواحيها بعد الرشقة الأخيرة التي خرجت لأول مرة من جنوب القطاع أي أن الصواريخ قطعت نحو 90 كيلومترا.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #قائد سرايا القدس شمال غزة #صواريخ فرط صوتية

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