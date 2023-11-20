استشهاد 12 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين وسط قطاع غزة

استشهد 12 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح اليوم الاثنين، في قصف إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي فلسطيني لموقع "فلسطين أون لاين" أن مسعفين وعمال إنقاذ انتشلوا 12 شهيدًا وعشرات الجرحى جراء قصف مدفعي إسرائيلي على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تؤوي مئات النازحين.

من جهته صرح المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة بأن مراكز الوكالة ترفع علم الأمم المتحدة ويتم إبلاغ (إسرائيل) بإحداثياتها ورغم ذلك يتم استهدافها.

وقال أبو حسنة للصحفيين، إن أكثر من 70 مؤسسة ومدرسة تابعة لأونروا تعرضت للاستهداف في هجمات إسرائيلية، في وقت قتل 104 من موظفي الوكالة الدولية في أكبر حصيلة في تاريخها.

وأضاف أن أعداد النازحين في مدارس الأونروا وصل إلى 900 ألف من إجمالي 1.7 مليون نازح، وهناك مئات الآلاف في الشوارع ولا مكان لهم للإيواء.

كما أعلنت أونروا ارتفاع عدد قتلى موظفي المنظمة الأممية في قطاع غزة إلى 104، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، مضيفة أن هذا أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين قُتلوا في صراع بتاريخ الأمم المتحدة.

وأوضحت الوكالة أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت العديد من الحوادث التي أثّرت في منشآت الأمم المتحدة في غزة، وأدت إلى مقتل وإصابة العديد من النازحين الذين كانوا يحتمون بها.

وللمرة الثانية منذ بدء العدوان، يضرب منخفض جوي قطاع غزة، الأمر الذي يزيد من معاناة النازحين خاصة المتواجدين داخل مراكز الإيواء والتي تفتقد لأدنى مقومات الحياة.

المصدر / فلسطين أون لاين