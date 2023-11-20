مدير مستشفيات غزة: (إسرائيل) تعدم الجرحى والمرضى بمستشفيات القطاع

قال مدير عام مستشفيات غزة محمد زقوت، اليوم الاثنين، إن "الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية إعدام مباشر للجرحى والمرضى في المستشفيات" بقطاع غزة.

وأوضح زقوت في تصريحات صحفية أن "الاحتلال أنهك المستشفيات في شمال قطاع غزة وفي جنوبه"، مشيرا أن "الاحتلال يقوم بعملية إعدام مباشر للجرحى والمرضى في المستشفيات".

وأضاف: "هناك 260 جريحا في مجمع الشفاء الطبي (غرب مدينة غزة)، يموت واحد منهم كل يوم"، موضحا أن المستشفى الإندونيسي بدوره يضم "آلاف النازحين ونحو 200 من الكادر الطبي".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة قد أعلنت صباح اليوم "استشهاد 12 شخصا وإصابة عشرات"، إثر قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي، بالتزامن مع محاصرتها بعشرات الآليات العسكرية والمدفعيات.

وحذرت الوزارة في بيان لها من أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع آلاف الجرحى والطواقم الطبية والنازحين في دائرة الموت، نتيجة الاستهداف المباشر والمتكرر لمستشفى الإندونيسي".

من جانبه، قال متحدث وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، في تصريحات صحفية، إن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخراج المستشفى الإندونيسي تماما عن الخدمة"، بينما "تصر الطواقم الطبية في المستشفى على البقاء لعلاج الجرحى".

وأضاف أن "هناك نحو 700 شخص بين طواقم طبية وجرحى داخل المستشفى الإندونيسي"، بحسب ما نقلته صفحة وزارة الصحة الفلسطينية بغزة علي تلغرام.

ووصف القدرة الوضع في المستشفى الإندونيسي بأنه "كارثي"، موضحا أن "الاحتلال يكثف هجماته على المستشفى ويحاصره".

وتابع: "نخشى أن يكرر (الجيش الإسرائيلي) ما فعله بمجمع الشفاء"، في إشارة إلى الممارسات الإسرائيلية الرامية لإخلاء المستشفى الإندونيسي وغيرها من مستشفيات شمال ووسط قطاع غزة من المرضى والمصابين والنازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين