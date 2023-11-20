حزب الله يستهدف ثكنة إسرائيلية على الحدود بـ4 صواريخ "بركان"

أعلن حزب الله اللبناني استهدافه مركز قيادة الفرقة 91 لجيش الاحتلال في ثكنة "برانيت" الإسرائيلية بـ4 صواريخ بركان من العيار الثقيل.

وأشار الحزب في بيان له إلى أنه استهدف ثكنة "برانيت" قبالة الحدود اللبنانية على دفعتين، وثكنة "زبدين" الإسرائيلية في مزارع "شبعا" اللبنانية المحتلة، وأنه حقق ما وصفها بالإصابات المباشرة فيهما.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن عددا من قذائف الهاون أطلقت على موقع على الحدود مع لبنان، مضيفة أن قوات الجيش ترد على مصدر إطلاق النيران.

وكانت قوات الاحتلال قصفت، أمس الأحد، عدة مناطق وبلدات جنوب لبنان، بينها "اللبونة" في الناقورة وأطراف "طير حرفا" و"مارون الراس" و"الجبين" لجهة بلدة الضهيرة في القطاع الغربي، في حين استهدف حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية.

وتشهد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما أدى لارتقاء شهداء فلسطينيين ولبنانيين ووقوع عدد من القتلى في صفوف جنود الاحتلال والمستوطنين، بالتزامن مع عدوان الاحتلال على قطاع غزة لليوم الـ45 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين