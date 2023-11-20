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(إسرائيل) تخسر (2,3) مليار دولار شهريا بسبب العدوان على غزة

20 نوفمبر 2023 . الساعة 16:34 بتوقيت القدس
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(إسرائيل) تخسر (2,3) مليار دولار شهريا بسبب العدوان على غزة

ذكرت صحيفة ذا ماركر (The Marker) الإسرائيلية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، أن كبير الاقتصاديين في وزارة المالية التابعة للاحتلال،  يُقدّر خسارة الناتج الإسرائيلي خلال العام الجاري بسبب العدوان على غزة بواحد وأربعة أعشار بالمائة (1,4%)، مما يشكل حوالي تسعة مليارات شيكل شهريا (2.3 مليار دولار).

وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين أن هذا يعني أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة اثنين بالمائة (2%) فقط، علما بان التوقعات السابقة اشارت الى انها ستصل الى ثلاثة فارزة اربعة بالمائة (3.4%).

وأوضحت أن هذه المعطيات ستطرح خلال الاسبوع الحالي على الحكومة الإسرائيلية التي ستلتئم لبلورة إطار للميزانية تتضمن خطة مساعدات.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن "الحرب بين إسرائيل وحماس مدمرة لقطاع غزة، ولها اثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية فيما ستشهد إسرائيل تباطؤا اقتصاديا".

وأضافت على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، أن "هذه الحرب تشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة".

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #شهر سبتمبر #بنك اسرائيل

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