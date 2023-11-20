عشرات الشهداء والجرحى في استهداف الاحتلال للمستشفيات والمنازل بأنحاء غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الاثنين، بقصف لطائرات ودبابات الاحتلال لعدة مناطق شمال ووسط وجنوبي قطاع غزة استهدفت البنايات السكنية ومنازل المدنيين الفلسطينيين.

وأفادت صادر طبية باستشهاد أكثر من سبعة عشر شهيدا وعشرات المصابين بينهم نساء وأطفال بقصف إسرائيلي على منزلين في رفح جنوبي القطاع.

وذكرت مصادر محلية استشهاد 17 فلسطينيًا وإصابة العشرات بجراح جراء قصف الاحتلال لمنزلين لعائلتي أبو شلوف وضهير قرب مشفى النجار شرق رفح.

كما استشهد ثمانية شهداء في قصف إسرائيلي وإطلاق نار على المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وأفادت المصادر أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تنتشر في محيط المستشفى الإندونيسي وتطلق النار على المستشفى.

كما توغلت دبابات وآليات الاحتلال باتجاه المستشفى الإندونيسي وانتشرت في محيطه، تزامنا مع إطلاق النار واستهدافه بالقذائف.

وأصيب عدة فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في سوق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، كما استشهد وأصيب عدد كبير من الفلسطينيين في قصف لمدرسة الكويت التي تأوي نازحين قرب المستشفى الإندونيسي.

من جانبه حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة من مجزرة جديدة قد يتعرض لها المستشفى الإندونيسي بعد استهدافه اليوم من قبل دبابات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين