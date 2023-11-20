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جيش الاحتلال يعترف بمقتل جنديين بنيران المقاومة شمال قطاع غزة

20 نوفمبر 2023 . الساعة 09:26 بتوقيت القدس
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جيش الاحتلال يعترف بمقتل جنديين بنيران المقاومة شمال قطاع غزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، بمقتل جنديين بنيران المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جنديين قتلا خلال العمليات في شمال قطاع غزة، وهما الرقيب دفير بارزاني، (20 عاما) من القدس، من لواء المظليين، والرقيب ينون تامير (20 عاما)، من برديس حنا-كركور.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لقتلى الاحتلال من الجنود إلى نحو 64 قتيلا منذ بدء العدوان البري في القطاع يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان الناطق باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة قد أكد أن أعداد القتلى من جنود جيش الاحتلال "أكبر بكثير" مما يعلنه جيش الاحتلال.

وقال أبو عبيدة، إن "القيادة الإسرائيلية تكذب على جمهورها بشأن أعداد القتلى من الجنود في قطاع غزة، وفي سير المعارك". وخاطب "الإسرائيليين" قائلا، "ترقبوا المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء".

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #لواء القدس #سفارات الاحتلال

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