الرشق: لا صحة للحديث عن التوصل لصفقة تبادل أسرى

نفى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، صحة ما رددته وسائل إعلام منسوبا لمصادر في الحركة عن التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى بين حماس و"إسرائيل" تبدأ اليوم الاثنين.

وقال الرشق، في بيان مقتضب، اليوم الاثنين: "لا صحة لما ذكرته بعض وسائل الإعلام - منسوباً لمصادر في حماس - بالتوصل لصفقة تبادل تبدأ من اليوم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومساء الأحد، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن إتمام صفقة التبادل بين (إسرائيل) وحماس "بات قريبا"، دون ذكر تاريخ معين.

ولفت خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الدوحة مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى أن "هناك تحديات بسيطة ضمن المفاوضات، وهي لوجستية وعملية وليست جوهرية، ويمكن تذليلها"، دون مزيد من التفاصيل.

المصدر / فلسطين أون لاين