فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جيش الاحتلال يعترف بمقتل جنديين بنيران المقاومة شمال قطاع غزة

الرشق: لا صحة للحديث عن التوصل لصفقة تبادل أسرى

استشهاد 60 صحفيا وصحفية في غزة منذ 7 أكتوبر

صحيفة أمريكية: محادثات بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترًا

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمالي الخليل

مشعل: مجاهدو القسام أثبتوا أن الاحتلال قابل للهزيمة وهذه بداية نهايته

تحقيق لشرطة الاحتلال: طائرة إسرائيلية قصفت المحتفلين بريعيم في 7 أكتوبر

حزب الله يستهدف 4 مواقع للاحتلال من جنوب لبنان

الاحتلال يغتال الأسير ثائر أبو عصب من قلقيلية في سجن النقب

استشهاد 60 فلسطينيا جراء عدوان الاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة

الرشق: لا صحة للحديث عن التوصل لصفقة تبادل أسرى

20 نوفمبر 2023 . الساعة 09:24 بتوقيت القدس
...
عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق

نفى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، صحة ما رددته وسائل إعلام منسوبا لمصادر في الحركة عن التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى بين حماس و"إسرائيل" تبدأ اليوم الاثنين.

وقال الرشق، في بيان مقتضب، اليوم الاثنين: "لا صحة لما ذكرته بعض وسائل الإعلام - منسوباً لمصادر في حماس - بالتوصل لصفقة تبادل تبدأ من اليوم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومساء الأحد، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن إتمام صفقة التبادل بين (إسرائيل) وحماس "بات قريبا"، دون ذكر تاريخ معين.

ولفت خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الدوحة مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى أن "هناك تحديات بسيطة ضمن المفاوضات، وهي لوجستية وعملية وليست جوهرية، ويمكن تذليلها"، دون مزيد من التفاصيل.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #هيئة قيادية عليا #صناعة المقاومين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة