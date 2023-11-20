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استشهاد 60 صحفيا وصحفية في غزة منذ 7 أكتوبر

20 نوفمبر 2023 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
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استشهاد 60 صحفيا وصحفية في غزة منذ 7 أكتوبر

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهاد 60 صحفيا وصحفية خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال "المكتب الحكومي"، في بيان صحفي، إن "60 صحفيا وصحفية استشهدوا خلال استهدافهم بشكل مباشر بصواريخ الاحتلال ومنهم من استشهد جراء هدم منازلهم فوق رؤوسهم هم وعائلاتهم".

وأضاف البيان: "تتقدم حكومة غزة بأحر التعازي من الأسرة الصحفية الفلسطينية ومن الزملاء الصحفيين ومن عوائل الصحفيين وذويهم كافة".

وتابع أن "مسلسل الجرائم الممنهج ضد الصحفيين خلال الحرب على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، يؤكد أن الصحفيين هم هدف رئيسي ضمن أهدافه المتعددة ضد أبناء شعبنا، حيث بلغ عددهم 60 زميلا صحفيا شهيدا كان آخرهم الزميلين ساري منصور وحسونة إسليم".

وأشار إلى أن ذلك يأتي بهدف "إسكات صوت الحقيقة الذي بات يفضح الاحتلال ومجازره المستمرة في قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #مقتل صحفيين

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