فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جيش الاحتلال يعترف بمقتل جنديين بنيران المقاومة شمال قطاع غزة

الرشق: لا صحة للحديث عن التوصل لصفقة تبادل أسرى

استشهاد 60 صحفيا وصحفية في غزة منذ 7 أكتوبر

صحيفة أمريكية: محادثات بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترًا

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمالي الخليل

مشعل: مجاهدو القسام أثبتوا أن الاحتلال قابل للهزيمة وهذه بداية نهايته

تحقيق لشرطة الاحتلال: طائرة إسرائيلية قصفت المحتفلين بريعيم في 7 أكتوبر

حزب الله يستهدف 4 مواقع للاحتلال من جنوب لبنان

الاحتلال يغتال الأسير ثائر أبو عصب من قلقيلية في سجن النقب

استشهاد 60 فلسطينيا جراء عدوان الاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة

صحيفة أمريكية: محادثات بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترًا

20 نوفمبر 2023 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
...
صحيفة أمريكية: محادثات بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترًا

كشفت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية، أنّ المحادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أصبحت أكثر توترًا، مع استمرار الأخير رفض فترات هدنة أطول".

وقال الصحيفة: إن "إدارة بايدن تكافح لإقناع نتنياهو بمنع التصعيد المتزايد مع تزايد زخم الصور الواردة من قطاع غزة".

ونقلت عن مسؤولين في إدارة بايدن يشعرون بالقلق من التداعيات المحلية المحتملة للدعم الكامل لـ"إسرائيل"، حيث أعربت واشنطن للحكومة الإسرائيلية عن إحباطها إزاء عدد القتلى المدنيين في غزة.

كما عبر المسؤولون الأميركيون عن قلقهم إزاء عدد الضحايا الفلسطينيين وخطط "إسرائيل" النهائية لغزة.

وتابعت الصحيفة أنّ "إدارة نتنياهو تريد إنشاء منطقة عازلة على طول حدود غزة مع إسرائيل بعد الحرب".

المصدر / وكالات
#غزة #صحيفة وول ستريت جورنال #إجراءات أمريكية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة