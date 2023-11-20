صحيفة أمريكية: محادثات بايدن ونتنياهو أصبحت أكثر توترًا

كشفت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية، أنّ المحادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "أصبحت أكثر توترًا، مع استمرار الأخير رفض فترات هدنة أطول".

وقال الصحيفة: إن "إدارة بايدن تكافح لإقناع نتنياهو بمنع التصعيد المتزايد مع تزايد زخم الصور الواردة من قطاع غزة".

ونقلت عن مسؤولين في إدارة بايدن يشعرون بالقلق من التداعيات المحلية المحتملة للدعم الكامل لـ"إسرائيل"، حيث أعربت واشنطن للحكومة الإسرائيلية عن إحباطها إزاء عدد القتلى المدنيين في غزة.

كما عبر المسؤولون الأميركيون عن قلقهم إزاء عدد الضحايا الفلسطينيين وخطط "إسرائيل" النهائية لغزة.

وتابعت الصحيفة أنّ "إدارة نتنياهو تريد إنشاء منطقة عازلة على طول حدود غزة مع إسرائيل بعد الحرب".

المصدر / وكالات