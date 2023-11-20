استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمالي الخليل

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال اليوم الإثنين، في مخيم "العروب" شمالي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم، أطقت النار تجاه مركبة كان يستقلها الشاب محمد عادل محمد السراحين (21 عاماً) من بلدة "بيت أولا" شمال غرب الخليل، ما أدى لإصابته بالرصاص.

وأضافت إن قوات الاحتلال احتجزت المصاب السراحين، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه حتى استشهد، وجرى تسليم جثمانه إلى طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً آخر كان بصحبة الشاب السراحين، لم تعرف هويته بعد، بعد ملاحقة مركبتهم وإستهدافها بالرصاص قرب المخيم.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي منذ بدء معركة (طوفان الأقصى)، إلى 216 شهيدا، وأكثر من 2800 جريح، حيث تشن قوات الاحتلال عمليات اغتيال متواصلة في مدن الضفة الغربية بالتزامن مع عدوانها على قطاع غزة والمستمر لليوم الخامس والأربعين على التوالي.

المصدر / وكالات