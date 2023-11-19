حزب الله يستهدف 4 مواقع للاحتلال من جنوب لبنان

أعلن حزب الله، استهداف 4 مواقع لقوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، من جنوب لبنان، مؤكدًا إيقاع في صفوفها.

وقال الحزب: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:30) من صباح اليوم موقع المرج أثناء قيام العدو ‏بأعمال الصيانة في الموقع المرج، بالأسلحة المناسبة وتمت إصابته إصابة مباشرة”. ‏

وفي وقت سابق، أن مجاهدي ‌‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (8:35) من صباح الأحد تجمعاً لجنود الاحتلال ‌‏في مركز سرية مستحدث في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة. ‏

وفي بيان سابق، أعلن أن مجاهدي ‌‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة (8:30) من صباح يوم الأحد 19-11-2023 موقع الضهيرة ونقطة ‏الجرداح بالأسلحة المناسبة.

إلى ذلك، أعلنت القناة 12 العبرية، اعتراض طائرتين مسيرتين تسللتا من لبنان ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية.

ونشر الحزب ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الصهيوني عند الحدود اللبنانية الفلسطينية أمس السبت.

المصدر / وكالات