الاحتلال يغتال الأسير ثائر أبو عصب من قلقيلية في سجن النقب

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، إقدام الاحتلال على اغتيال الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عامًا) من محافظة قلقيلية، في سجن النقب الصحراوي.

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك اليوم الأحد: إن الأسير أبو عصب معتقل منذ 27/5/2005، ومحكوم بالسّجن 25 عامًا.

وأكدتا أن الأسير أبو عصب الشهيد السادس الذي يغتاله الاحتلال في سجونه، بعد السابع من أكتوبر الماضي.

وشددت على أنّ الاحتلال ينفّذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقّ أسرانا، وعن سبق إصرار.

وحمّل البيان كل القوى الدولية الداعمة للاحتلال مع استمرار الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة والعدوان الشامل المستمر على شعبنا في جميع أماكن تواجده، وعلى أسرانا في سجونه، المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم.

المصدر / فلسطين أون لاين