استشهاد 60 فلسطينيا جراء عدوان الاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة

استشهد 60 فلسطينيا على الأقل اليوم الأحد جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الجوي على وسط وشمال قطاع غزة.

وقال مصادر طبية لموقع "فلسطين أون لاين" إن 15 شخصا استشهدوا إثر قصف إسرائيلي على منزل سكني مأهول في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن 16 شهيدًا آخرين جرى انتشالهم من تحت أنقاض منازل في مناطق متفرقة من وسط قطاع غزة الليلة الماضية وفجر اليوم بينهم صحفيان اثنان.

وأضاف أن 19 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا جراء سلسلة غارات استهدفت منازل ومساجد في منطقة تل الزعتر وبلدة جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهد 10 آخرون في غارات على جنوب القطاع.

وكانت مصادر محلية وشهود عيان أفادوا في وقت سابق بأن طائرات حربية إسرائيلية دمرت 4 مساجد في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين