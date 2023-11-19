مدير مقبرة عسكرية إسرائيلية: دفنا 50 جنديا خلال 48 ساعة

كشف مدير المقبرة العسكرية الإسرائيلية في "جبل هرتزل" غربي القدس المحتلة، ديفيد أورين باروخ، عن دفن 50 جنديا إسرائيليا، في وقت سابق، خلال 48 ساعة.

وقال باروخ، في بيان صادر عن وزارة الحرب الإسرائيلية اليوم الأحد: "في إحدى الفترات، دفنا 50 جنديا خلال 48 ساعة (دون تحديد تاريخ)".

وأضاف: "نمر بفترة تتم فيها كل ساعة جنازة، وأحيانا كل ساعة ونصف".

وتابع قائلًا: "تعين علينا فتح كمية كبيرة من القبور، وفي جبل هرتزل وحده، أحضرنا نحو 50 جثة لدفنها خلال 48 ساعة".

والأحد، قال جيش الاحتلال إن 380 جنديا وضابطا قتلوا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. والقسم الأكبر من هؤلاء العسكريين قتلوا في اليوم الأول من الحرب داخل قواعد عسكرية وبلدات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

وذكرت /هيئة البث /الحكومية العبرية، اليوم الأحد، أن 60 عسكريا قتلوا في العدوان البري في شمالي قطاع غزة منذ 27 أكتوبر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين