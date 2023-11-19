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"القسام": مجاهدونا يُجهزون على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر في "جحر الديك"

19 نوفمبر 2023 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
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"القسام": مجاهدونا يُجهزون على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر في "جحر الديك"

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأحد أن مجاهديها أجهزوا على ستة جنود إسرائيليين في منطقة "جحر الديك" جنوب شرق مدينة غزة.

وقالت "القسام" في تصريح مقتضب: "مجاهدونا يُجهِزون على 6 جنود صهاينة من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن اليوم الأحد، عن مقتل جنديين وإصابة ثالث بنيران المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانه عن مقتل ستة جنود وإصابة ثماية آخرين بجراح بالغة.

واعترف الاحتلال بسقوط مزيد من جنوده وضباطه في غزة بين قتيل وجريح، مفصحا عن مقتل وإصابة 17 منهم خلال الساعات القليلة الماضية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #وفاة مجاهد #إطلاق النار على الاحتلال

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