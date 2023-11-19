شهيدان برصاص الاحتلال في مخيمي جنين والدهيشة

استشهد مواطنان، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها مدينة ومخيم جنين، ومخيم الدهيشة في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

ففي جنين، استشهد المواطن عصام حسين الفايد (46 عاما) وهو من ذوي الإعاقة برصاص قوات الاحتلال عند مدخل المخيم، وهو شقيق الشهيدين أمجد ومحمد الفايد.

وأفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

وتصدت قوى المقاومة لقوات الاحتلال، واندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال في عدد من احياء المدينة والمخيم، وسط تحليق لطائرة هيلكوبتر وطائرات مسيرة بشكل مكثف، وتعزيزات عسكرية تصل تباعا إلى المخيم والمدينة.

واعتقل الاحتلال 9 شبان من خلة الصوحة عرف منهم أحمد، ومحمود، ورائد، وخليل، وحمزة، وإسماعيل عويس، والشاب نمر مرعي من حي خروبة في المدينة، واحتجز المواطنة أم نضال كعكبان لساعات وهي من حي السيباط في المدينة قبل أن يفرج عنها.

وفجرت قوات الاحتلال أبواب عدد من المنازل، وطالبت عائلة عويس عبر مكبرات الصوت باخلاء منزلها في منطقة “خلة الصوحة” في المدينة، وداهمت عدة أحياء في المدينة.

واحتجزت قوات الاحتلال مركبة إسعاف في المدينة وأجبر من فيها على النزول، وكثفت من تمركزها أمام مستشفى جنين الحكومي، وأمام مستشفى ابن سينا، وأعاقت عمل مركبات الإسعاف

وشرعت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية وتجريف الشوارع في حي الزهراء في المدينة، وألحقت أضرارا بعدد من مركبات المواطنين

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم الدهيشة جنوبا، وارتقى الشاب عمر علي اللحام شهيدا بعد إصابته برصاص الاحتلال في رأسه خلال مواجهات اندلعت في المخيم بعد اقتحامه من جيش الاحتلال.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال منعت طواقم الهلال الأحمر في المدينة من الاقتراب من الشاب اللحام وتقديم العلاج له بعد إصابته، كما اعتقل جيش الاحتلال الشاب محمد ياسر جواريش بعد دهم وتفتيش منزل والده في المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين