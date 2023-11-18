منتدى الإعلاميين ينعى الصحفي القدير مصطفى الصواف

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بكل آيات الفخر والاعتزاز، وبكل معاني الصبر والاحتساب، الصحفي القدير الشهيد مصطفى الصواف الذي قضى نحبه وزوجته وأحد أبنائه وأصيب نجله المخرج الصحفي محمد الصواف إصابة حرجة إثر قصف إسرائيلي غادر على منزل لعائلة الصواف وسط مدينة غزة مساء أمس الجمعة.

وأكد منتدى الإعلاميين في بيان صحفي اليوم السبت أن استهداف الصحفيين يزيد فرسان الإعلام الفلسطيني إصرار على مواصلة التغطية للعدوان الإسرائيلي.

وسخر الصحفي مصطفى الصواف حياته في سبيل خدمة القضية الوطنية وكان أول من تقلد منصب رئيس تحرير صحيفة فلسطين اليومية الصادرة في قطاع غزة.

كما عمل محاضرًا في قسم الصحافة بالجامعة الإسلامية وكمراسل لإذاعة البي بي سي البريطانية وصحيفة النهار ومراسلا لشبكة إسلام أونلاين، وموقع صابرون وإذاعة النور اللبنانية.

وباستشهاد الصحفي الصواف يرتفع عدد شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية إلى 51 صحفيا خلال الحرب الإسرائيلية البربرية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين