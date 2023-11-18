الرشق: مجازر الاحتلال في غزة أسقطت كل القيم التي يتبجح بها الغرب

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزت الرشق، إن "تصعيد الاحتلال النازي حرب الإبادة الجماعية في غزة لليوم الـ 43... هو إرهاب وسادية صهيونية تجاوزت كل حدود الإنسانية، وأسقطت كل القيم التي يتبجّح بها شركاؤه وداعموه من الإدارة الأمريكية والدول الغربية".

وأضاف الرشق في تصريح صحفي اليوم السبت، أن تلك المجازر "فضحت كل الصامتين والمتقاعسين الذين لم تحرّك ورُ الأطفال الخدّج، ودماء وأشلاء الأطفال والنساء، وآلاف الشهداء والمصابين، وآلاف أخرى لا تزال تحت الأنقاض".

وشدد على أن "حرب الاحتلال التي تستهدف تدمير وإبادة كل مقوّمات الحياة الإنسانية في قطاع غزّة، في محاولة يائسة لتهجير شعبنا وإجباره على الرّضوخ والاستسلام... لن تحقّق أهدافها مهما بلغ إرهابها، بفضل مقاومتنا الباسلة وصمود شعبنا".

وتحدث القيادي في "حماس" عن "صمود أهلنا في قطاع غزّة، أطفالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً، في وجه هذه المجازر الصهيونية بمزيد من الصبر والتعاضد والتكاتف وتقاسم الرَّغيف وشربة الماء، في مشاهد أسطورية تدلّل على بسالة شعبنا وتمسّكه بحقوقه والتفافه حول مقاومته".

وأكد على أن "كتائب القسام المظفرة وكل قوى المقاومة الفلسطينية المجاهدة تُبلي بلاءً حسناً، وتقاتل بشراسة منقطعة النظير، وتواصل بقوة التصدي والاشتباك مع جيش العدو وآلياته في كل مناطق توغلها، وتكبده المزيد من الخسائر في جنوده وآلياته.. وستواصل الإثخان في العدو، وجعل غزة مقبرة لجنوده.. حتى هزيمته ودحره" بحسب قوله.

المصدر / فلسطين أون لاين