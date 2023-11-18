آلاف أهالي الأسرى الإسرائيليين يتجهون في مسيرة نحو مكتب نتنياهو

سار آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، في مسيرة عبر الطريق السريع الرابط ما بين القدس المحتلة و"تل أبيب"، مطالبين الحكومة بالعمل على إطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وتأتي المسيرة على وقع "تعثر" المفاوضات لتبادل الاحتلال أسرى مع حركة "حماس"، بوساطة قطرية ومصرية.

وكانت المسيرة الراجلة، التي دعا لها أهالي الأسرى الإسرائيليين، انطلقت، الثلاثاء، من "تل أبيب" حيث من المقرر أن تصل مساء اليوم إلى محيط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة.

وقدرت القناة /12/ الإسرائيلية أعداد المشاركين في المسيرة بنحو 20 ألفا.

وارتدى عدد منهم قمصانا سوداء عليها صور الأسرى وعبارة "أعيدوهم الى البيت"، كما حملوا لافتات عليها صور الأسرى وأعلام إسرائيلية وهتفوا "سنعيدهم".

ويشكل حراك أهالي الأسرى ضغطا على الحكومة الإسرائيلية لسرعة إتمام صفقة لتبادل الأسرى.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "حماس" تأسر 239 إسرائيليا في غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

في المقابل، تقول حركة حماس إنها تريد تبادل الأسرى الإسرائيليين بأسرى في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان.

وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 7 ألاف فلسطيني في سجونها بينهم نساء وأطفال ومرضى وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / وكالات