حماس تعزي باستشهاد القائد الوطني خالد أبو هلال

تقدمت قيادة حركة حماس إلى شعبنا الفلسطيني عامة وأهلنا في قطاع غزة خاصة بأحر التعازي والمواساة باستشهاد القائد الوطني الكبير خالد أبو هلال، الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية بعد قصف صهيوني إرهابي على المنطقة السكنية التي يسكن فيها بغزة.

وقال حسام بدران، رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس في بيان صحفي: إذ ننعى القائد أبو أدهم؛ لنترحم على أرواح شهداء شعبنا في غزة والضفة وفي عموم فلسطين وخارجها.

وأكد أن العدوان الصهيوني الإرهابي على قطاع غزة لن يكسر عزيمة وإصرار شعبنا الصامد على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى دحر المحتل الصهيوني عن كل أرضنا الفلسطينية المحتلة.

واستشهد الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال قبل يومين مع أحد أبنائه و6 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزله ومنازل مجاورة بشارع الجلاء في حي الشيخ رضوان بغزة.

المصدر / فلسطين أون لاين