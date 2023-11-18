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أكثر من 200 شهيد في قصف إسرائيلي على مدرسة الفاخورة

18 نوفمبر 2023 . الساعة 15:53 بتوقيت القدس
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عشرات الشهداء والجرحى بعد قصف الاحتلال مدرسة الفاخورة

استشهد أكثر من 200 فلسطيني اليوم السبت في قصف إسرائيلي همجي على مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في شمال قطاع غزة.

وأفاد مسعفون وصحفيون بسقوط "أكثر من 200 شهيد في مجزرة ارتكبها الاحتلال في مدرسة الفاخورة"، مشيرين إلى أن جيش الاحتلال قصف المدرسة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها نشطاء مشاهد مروعة جراء القصف تضمنت جثث لشهداء بين مقاعد دراسية، فيما يسمع شخص في الفيديو يقول إن "هذه مدرسة الفاخورة، قصفونا ونحن نائمون".

وسبق أن تعرضت مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لغارة إسرائيلية أسفرت عن شهداء وجرحى خلال الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مدارس الأونروا والمدارس الحكومية للاحتماء من هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

من جانبها، قالت حركة حماس في بيان صحفي "يرتكب النازيون الجدد مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا للاجئين، لتضاف الى مئات المجازر الذي يرتكبها الاحتلال الصهيوني النازي، عن سبق إصرارٍ وترصد، وبضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، وبعجز وصمت معيب من المجتمع الدولي وما فيه من مؤسسات أممية تأسّست لحماية البشرية من جرائم الإبادة والتطهير العرقي".

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #مجزرة قبيبة #عشائر عربية

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