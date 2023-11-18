فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إضراب شامل بنابلس حدادًا على شهداء مخيم بلاطة

أكثر من 130 مظاهرة في 63 مدينة مغربية لنصرة غزة

أردوغان: (إسرائيل) قتلت حتى الآن 13 ألف فلسطيني ودمرت كل شيىء تقريبا

جيش الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى الشفاء خلال ساعة واحدة

"القسام" يكشف عن تدمير 62 آلية عسكرية للاحتلال خلال 4 أيام

الأورومتوسطي: (إسرائيل) تنفذ أكثر من 1000 ضربة فسفور أبيض بغزة

مسؤولة أممية: المساعدات الغذائية التي تدخل إلى غزة لا تكفي سوى 10% من الاحتياجات

"الإعلامي الحكومي": جيش الاحتلال يطلق النار على كل من يحاول الخروج من مشفى الشفاء

الاحتلال يعتقل 57 فلسطينيا في عدة مناطق بالضفة الغربية

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 جنود إسرائيليين جنوب الضفة

عودةٌ جزئية لخدمات الاتصالات في بعض مناطق القطاع

18 نوفمبر 2023 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
...
مواطنون يتفقدون أثار الدمار بعد قصف شقة بمدينة حمد في خان يونس تصوير : ياسر فتحي

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إسحق سدر، عن عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي في بعض مناطق القطاع، مساء أمس الجمعة.

وأشارت وزارة الاتصالات في بيان صحفي، أن هذه العودة جاء استجابة للمناشدات الدولية والتحذيرات التي أطلقتها الوزارة، وذلك بعد السماح بإدخال كمية محدودة من الوقود عن طريق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، التي ستمكن مشغلي الخدمات من اعادة التشغيل.

وحذر الوزير "سدر"، من احتمالية انقطاع الخدمات مجددا في حال عدم ضمان استمرارية وصول الوقود اللازم لتشغيل المكونات الرئيسية للشبكة.

وأشار إلى أن التواصل مع الجهات والمؤسسات الدولية والأممية مستمر حتى انتهاء العدوان، مجددا مطالباته للتدخل الفوري لوقف الحرب وضمان وصول شامل لخدمات الاتصالات والانترنت للمواطنين والمؤسسات الطبية، والطواقم الصحفية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #شركة الاتصالات الفلسطينية #خدمات المستخدمين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة