عودةٌ جزئية لخدمات الاتصالات في بعض مناطق القطاع

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إسحق سدر، عن عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي في بعض مناطق القطاع، مساء أمس الجمعة.

وأشارت وزارة الاتصالات في بيان صحفي، أن هذه العودة جاء استجابة للمناشدات الدولية والتحذيرات التي أطلقتها الوزارة، وذلك بعد السماح بإدخال كمية محدودة من الوقود عن طريق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، التي ستمكن مشغلي الخدمات من اعادة التشغيل.

وحذر الوزير "سدر"، من احتمالية انقطاع الخدمات مجددا في حال عدم ضمان استمرارية وصول الوقود اللازم لتشغيل المكونات الرئيسية للشبكة.

وأشار إلى أن التواصل مع الجهات والمؤسسات الدولية والأممية مستمر حتى انتهاء العدوان، مجددا مطالباته للتدخل الفوري لوقف الحرب وضمان وصول شامل لخدمات الاتصالات والانترنت للمواطنين والمؤسسات الطبية، والطواقم الصحفية.

المصدر / فلسطين أون لاين