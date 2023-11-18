إضراب شامل بنابلس حدادًا على شهداء مخيم بلاطة

عمّ إضراب شامل مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، اليوم السبت، حدادًا على شهداء مخيم بلاطة الخمسة، الذين ارتقوا فجر اليوم بقصف إسرائيلي لأحد المباني في المخيم.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها منذ الصباح في مدينة نابلس ومخيم بلاطة، حيث من المقرر تشييع جثامين الشهداء ظهر اليوم.

واستشهد خمسة شبان من مخيم بلاطة، فجر اليوم بقصف من طائرة إسرائيلية، استهدفت عددا من المقاومين من كتيبة مخيم بلاطة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه استهدف مقاومين كانوا قد شاركوا بأعمال مقاومة واستهداف مواقع عسكرية للاحتلال، أبرزهم الشهيد محمد زهد، مشيرًا إلى أنه شارك في عمليات إطلاق نار في محيط مدينة نابلس، والتخطيط لنشاط عسكري، وتشكيل خلية عسكرية في مخيم بلاطة وتسليحها.

المصدر / فلسطين أون لاين