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أكثر من 130 مظاهرة في 63 مدينة مغربية لنصرة غزة

18 نوفمبر 2023 . الساعة 10:15 بتوقيت القدس
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أكثر من 130 مظاهرة في 63 مدينة مغربية لنصرة غزة

شهدت نحو 63 مدينة مغربية أكثر من 130 مظاهرة، أمس الجمعة؛ دعما لغزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة: إن المظاهرات جاءت "استجابة لنداء الهيئة" لدعم غزة ضد العدوان الإسرائيلي.

وطالب المتظاهرون الدولة المغربية بوقف اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، ورفعوا شعارات تضامنية مع شهداء القطاع، في جمعة الغضب السادسة التي أعلنتها الهيئة تحت شعار "ضد اقتحام المستشفيات والحصار والتهجير‎".

وشهدت المغرب في الأسابيع الماضية تظاهرات متكررة تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتطالب بوقفه وتعبر عن تضامنها مع أهالي قطاع غزة ومقاومته الباسلة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #مظاهرات المعارضة #إحصائية أسبوع

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