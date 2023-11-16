"الإعلامي الحكومي": جيش الاحتلال يطلق النار على كل من يحاول الخروج من مشفى الشفاء

‏قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على كل من يحاول الخروج من المشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة.

‏وافاد المكتب في تصريحات إعلامية اليوم الخميس أن جيش الاحتلال يطلق النار على من يحاول من النازحين الفلسطينيين الخروج من مجمع الشفاء الطبي.

وكان مدير عام وزارة الصحة في غزة قد أكد في تصريح لوسائل إعلامية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال "خرّب مجمع الشفاء ودمّر أجهزة لا يتوفر منها إلا فيه".

وأضاف أن قوات الاحتلال "اعتقلت مهندسين اثنين من العاملين في مستشفى الشفاء".

وأشار الى أن "دبابات الاحتلال تقف حاليا بأعداد كبيرة أمام مقر المستشفى" في حين أفادت مصادر طبية بمجمع الشفاء أن جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى من المنطقة الجنوبية.

المصدر / فلسطين أون لاين