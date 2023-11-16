الاحتلال يعتقل 57 فلسطينيا في عدة مناطق بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال اليوم الخميس، حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة طالت سبعة وخمسين مواطنا فلسطينيا بعد عملية دهم وتفتيش، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني (حقوقي مقره رام الله).

واعتُقل في بلدة دورا جنوب الخليل جنوبي الضفة كلا من: جهاد الشحاتيت، رامي محمود الرجوب، سليم الرجوب، أنس مفيد أبو زعنونة، عدي إبراهيم زونة، حسام أبو رأس، مفيد أنس حمدان، أحمد سلامة أبو رأس، إبراهيم العمايرة، قصي حمدان، منيف حمدان، عبد الرحمن حمدان، فراس اطبيش، حسين اطبيش، أمين الصوص.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة "أماتين" شرق قلقيلية كلا من : بكر عوني بري، أنس محمد بري، عز الدين موسى بري، زيد أحمد بري، إبراهيم حسام صوان، فايز نصر صوان، حذيفة خليل خولي، صهيب باسم صوان، ياسر صوان.

ومن بلدة فرعتا شرق قلقيلية شمالي الضفة اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: شهاب أحمد طويل، إسلام أمين طويل، أسعد أمين طويل، محمد رضوان طويل، عز الدين أدهم طويل.

كما اعتقلت من بلدة "حوسان" غرب بيت لحم كلا من: عبد الوهاب شاكر حمامرة، إياد فؤاد حمامرة، مصطفى مجاهد حمامرة.

واعتقلت محمد نضال مرعي- كفر دان غرب جنين، والمحرر وطن البرغوثي- كوبر شمال رام الله، والمحرر ياسر الصوص- أبو شخيدم شمال رام الله، والمحرر بليغ البرغوثي- كوبر، واعتقلت من كفر راعي جنوب جنين شمالي الضفة كلا من: حسام ذياب وعصام ذياب، وهشام ذياب، ونظام ذياب، ومحمد وليد جوابرة، ومحمد ياسر شيخ إبراهيم.

واعتقلت من أريحا شمس أبو حصين وآدم حازم، وكرم غسان عويس من اللبن الشرقية جنوب نابلس، ونظمي عويس من اللبن الشرقية، ومحمد خلدون صبيح منقصرة جنوب نابلس، وهاني غالب ظاهر من ياصيد شمال نابلس، والفتى زيد محمد سباتين من حوسان وسمير الخطيب من الفارعة قرب طوباس ورشيد محمد درويش من القدس ومجد محمد درويش.

وكانت هيئة شؤون الأسرى ونادي أسير أكدا أمس في تصريح صحفي بارتفاع "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من (2650)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

المصدر / فلسطين أون لاين