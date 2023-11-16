استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 جنود إسرائيليين جنوب الضفة

أعلنت مصادر إعلام إسرائيلية استشهاد 3 شبان فلسطينيين، اليوم الخميس، وإصابة سبعة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، أحدهم بجروح قاتلة في عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من الجنود الإسرائيليين بالقرب من حاجز النفق جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: إن قوات الجيش أطلقت النار على اثنين من المهاجمين فيما يعتقد أن مهاجما ثالثا انسحب من المكان وتقوم قوات الاحتلال بملاحقته.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك جندي إسرائيلي مصاب بجروح خطيرة ويخضع للإنعاش القلبي الرئوي في مكان الحادث.

وقالت "نجمة داود الحمراء" إن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في مكان العملية، وتم إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى طريق النفق أمام حركة المرور.

وقالت مصادر عبرية إن التحقيق كشف أن ثلاثة فلسطينيين وصلوا إلى مكان العملية في سيارة وفتحوا النار تجاه الجنود.

المصدر / وكالات