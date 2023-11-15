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حماس: زَعْم الاحتلال وجود أسلحة في مشفى الشفاء كذبٌ مفضوح

15 نوفمبر 2023 . الساعة 23:06 بتوقيت القدس
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حماس: زَعْم الاحتلال وجود أسلحة في مشفى الشفاء كذبٌ مفضوح

قالت حركة حماس، إن زَعْم الاحتلال الصهيوني عثوره على أسلحة وعتاد، في مجمع الشفاء الطبي، ما هو إلاّ استمرارٌ للكذب والدعاية الرخيصة، التي يحاول من خلالها إعطاء مبرّر لجريمته الرامية لتدمير القطاع الصحي في غزّة.

وقالت حماس في بيان صحفي إن هذه المزاعم ضمن الدّعاية التافهة التي ساقها الاحتلال أثناء اقتحامه لمستشفى الرنتيسي للأطفال، حيث يقوم الاحتلال بوضع أسلحة في المكان، ونسْج مسرحيّة هزيلة لم تعد تنطلي على أحد.

وأضافت "كرّرنا أكثر من مرّة، ومنذ أسبوعين دعوتنا للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتشكيل لجنة دولية للاطلاع على أوضاع المستشفيات والوقوف على كذب رواية الاحتلال وادّعاءاته الباطلة، لأننا نُدْرك مستوى الكذب والتضليل الذي يسوقه الاحتلال، للتغطية على جرائمه بحقّ الأطفال والنساء والمدنيين العزّل".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #أسلحة نارية #زعتريات

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