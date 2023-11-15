"جنوب إفريقيا" تقدم شكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية

أكد رئيس "جنوب إفريقيا" سيريل رامافوزا، أن "دولته تقدمت بشكوى ضد (إسرائيل) في المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار رامافوزا، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن "غزة تحولت إلى معسكر اعتقال تجري فيه إبادة جماعية".

وكانت وزارة الخارجية في "جنوب إفريقيا" قالت الجمعة الماضية، إن "على المحكمة الجنائية الدولية أن تحقق مع قادة (إسرائيل) في جرائم حرب وإبادة جماعية".

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى "استدعاء سفير (إسرائيل) لديها، احتجاجا على سلوكه المؤسف والمرتبط بالحرب في غزة".

وأعلنت حكومة جنوب أفريقيا، في وقت سابق، عزمها "استدعاء جميع دبلوماسييها في (إسرائيل) لمناقشة قلقها إثر تطور الأوضاع في قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين