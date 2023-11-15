فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استطلاع: تراجع الدعم في أمريكا لحرب (إسرائيل) على غزة

حماس: زَعْم الاحتلال وجود أسلحة في مشفى الشفاء كذبٌ مفضوح

حزب الله يهاجم 7 مواقع عسكرية إسرائيلية ويعلن تحقيق إصابات مؤكدة

"جنوب إفريقيا" تقدم شكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية

"علماء فلسطين": الصمت ‏على اقتحام "مجمع الشفاء الطبي" بغزة شراكة في الجريمة

"القسام" تعلن تدمير 11 آلية وقتل جنود إسرائيليين في غزة

استشهاد 11 ألفا و500 منذ بدء الحرب على غزة

50 شهيدا في قصف الاحتلال مسجدا جنوب مدينة غزة

الأورومتوسطي: الاحتلال دمر آخر مطحنة قمح عاملة في قطاع غزة

بنك (إسرائيل) يحذر حكومة نتنياهو من تغييرات "غير كافية" بالميزانية

"جنوب إفريقيا" تقدم شكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية

15 نوفمبر 2023 . الساعة 22:59 بتوقيت القدس
...
رئيس "جنوب إفريقيا" سيريل رامافوزا

أكد رئيس "جنوب إفريقيا" سيريل رامافوزا، أن "دولته تقدمت بشكوى ضد (إسرائيل) في المحكمة الجنائية الدولية".

وأشار رامافوزا، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن "غزة تحولت إلى معسكر اعتقال تجري فيه إبادة جماعية".

وكانت وزارة الخارجية في "جنوب إفريقيا" قالت الجمعة الماضية، إن "على المحكمة الجنائية الدولية أن تحقق مع قادة (إسرائيل) في جرائم حرب وإبادة جماعية".

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى "استدعاء سفير (إسرائيل) لديها، احتجاجا على سلوكه المؤسف والمرتبط بالحرب في غزة".

وأعلنت حكومة جنوب أفريقيا، في وقت سابق، عزمها "استدعاء جميع دبلوماسييها في (إسرائيل) لمناقشة قلقها إثر تطور الأوضاع في قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #مونديال جنوب أفريقيا #المحكمة الابتدائية الدولية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة