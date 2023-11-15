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"علماء فلسطين": الصمت ‏على اقتحام "مجمع الشفاء الطبي" بغزة شراكة في الجريمة

15 نوفمبر 2023 . الساعة 22:58 بتوقيت القدس
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"علماء فلسطين": الصمت ‏على اقتحام "مجمع الشفاء الطبي" بغزة شراكة في الجريمة

أكّدت "هيئة علماء فلسطين" (تجمع علماء مقره تركيا)، أن "الصمت ‏على اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء بغزة من الدول العربيّة والإسلامية، شراكة في الجريمة".

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن "إغلاق معبر رفح في وجه أبناء شعبنا ومنع وصول المساعدات جريمة، ‏واستمرار التطبيع والعلاقات مع هذا العدو المجرم شراكة في الجريمة أيضا".

وأشارت إلى أن "الاحتلال من خلال اقتحام المجمع الطبي، يروّج لرواية صهيونيّة مفتراة، فكل هذا التعتيم خلال اقتحامٍ مرَّ عليه أكثر من عشر ساعات، يؤكد أن العدو يجهز ليطلع علينا برواية تظهره بصورة المنتصر بعد أن خاب سعيه وبطلت مزاعمه".

وتساءل البيان، لو أننا "قلبنا الصورة وكانت مقاومتنا ومجاهدونا هم الذين يحاصرون ويقصفون ويقتحمون مستشفى صهيونياً على مدار أسابيع، فهل ستسكت الدول العربيّة والإسلاميّة؟ وهل ‏سيصيبها الخرس كما هو حاصل اليوم؟!‏".

ونوّهت إلى أن "هذا الاستهداف الممنهج للمستشفيات وارتكاب المجازر المروعة بحق المدنيين، دليل على إفلاس العدو الصهيوني وفشله بل ‏هزيمته الموجعة تحت ضربات المجاهدين الأبطال".

ودعت الشعوب العربيّة والإسلاميّة "ألاَّ تبرح الساحات ولا تغادر الميادين وأن تحاصر بزحفها السفارات والقنصليات الصهيونيّة والأمريكيّة حتى ‏تتحرك الأنظمة العربية والإسلامية لوقف المجزرة المستمرة بحق أبناء شعبنا".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #الصمت المخجل #رابطة علماء المسلمين

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