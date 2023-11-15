"القسام" تعلن تدمير 11 آلية وقتل جنود إسرائيليين في غزة

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، أنها "دمرت 11 آلية صهيونية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة".

وأضافت "استهدفنا حفارا عسكريا تابعا للاحتلال شرق جحر الديك، وأسقطنا أفراد القوة التي ترافقه بين قتيل وجريح، إضافة إلى قوة لجنود الاحتلال استُهدفت بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح".

كما أشارت إلى استهدافها مع "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" وألوية "الناصر صلاح الدين" الذراع العسكري للجان المقاومة الشعبية" فصيل مقاوم" دبابتين للاحتلال بقذائف جنوب غرب مدينة غزة، وقصفت تجمع الآليات المتوغلة شرق مدينة دير البلح بقذائف "هاون".

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل اثنين من جنوده وإصابة 4 آخرين مساء أمس الثلاثاء، في معارك عنيفة مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة.

وكان الناطق باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة قد أكد، أن أعداد القتلى من جنود جيش الاحتلال "أكبر بكثير" مما يعلنه جيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين