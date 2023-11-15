استشهاد 11 ألفا و500 منذ بدء الحرب على غزة

أعلن المكتب الإعلامي في غزة أن جيش الاحتلال ارتكب 1200 مجزرة خلال الـ40 يوما الماضية أدت لاستشهاد 11 ألفا و500 مدني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 3640 مفقودا بينهم 1770 طفلا لا يزالون تحت الأنقاض.

وأكد المتحدث باسم المكتب الحكومي إسماعيل الثوابته، في مؤتمر صحفي، استشهاد 200 من الفرق الطبية بين طبيب ومسعف وممرض، واستشهاد 22 من رجال الدفاع المدني، و51 صحفيا.

وتجاوز عدد الإصابات حاجز 29 ألفا و800 إصابة، يمثل الأطفال والنساء أكثر من 70% منهم، في وقت تم فيه تدمير 95 مقرا حكوميا و255 مدرسة بينها 63 خرجت من الخدمة بشكل كامل.

وكان آخر هذه المدارس التي استهدفها الاحتلال مدرسة الموهوبين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، والتي شهدت مجزرة أوقعت عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال تفحمت أجسادهم تماما، حسب بيان الحكومة.

كما دمر الاحتلال 74 مسجدا كليا و162 بشكل جزئي إضافة إلى 3 كنائس، واستهدف 55 سيارة إسعاف بشكل مباشر، وأخرج 25 مستشفى و52 مركزا صحيا من الخدمة تماما.

وقال الثوابته إن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم الأربعاء مجمع الشفاء الطبي وهدم جدار المستشفى وأدخل الدبابات ومئات الجنود المدججين بالسلاح إليه، مؤكدا اعتلاء القناصة الإسرائيليين أسطح المكان.

وأكد أن الجنود اعتدوا بالضرب على عدد من الفرق الطبية والمرضى والجرحى والنازحين، وأجبرهم على خلع ملابسهم، وقال إنهم أجبروا بعض الأطباء على ترك أماكن عملهم، واعتدوا عليهم بالسب والشتم، وتحققوا معهم تحت تهديد السلاح.

وحمل الثوابته الاحتلال والمجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب المنظمة التي يرتكبها الإسرائيليون ضد المستشفيات والمدنيين وتحديدا في مجمع الشفاء.

المصدر / فلسطين أون لاين