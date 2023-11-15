اليونيسف: لا يوجد في غزة مكان آمن للأطفال

قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل: إن ما رأته وسمعته في غزة كان مفجعا لأنه لا يوجد فيها مكان آمن للأطفال الذين يصل عددهم إلى المليون.

وأضافت راسل في بيان صحفي، أن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة (من الاحتلال الإسرائيلي) ضد الأطفال تشمل القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن ارتقاء 11320 شهيدا بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، في حصيلة غير نهائية.

وأكدت المسؤولة الأممية أن الفتح المتقطع لمعابر غزة الحدودية أمام شحنات الإمدادات الإنسانية غير كاف لتلبية الاحتياجات المتزايدة بشكل هائل، داعية إلى ضمان حماية الأطفال ومساندتهم، وفقا للقانون الدولي الإنساني.

المصدر / فلسطين أون لاين