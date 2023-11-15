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الاحتلال يقتحم مجمع الشفاء الطبي في غزة

وزيرة الصحة: التحرك الخجول والصمت الكامل شجع الاحتلال على اقتحام "الشفاء"

15 نوفمبر 2023 . الساعة 12:50 بتوقيت القدس
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وزيرة الصحة د. مي الكيلة

حمّلت وزيرة الصحة د. مي الكيلة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية والنازحين الموجودين في مجمع الشفاء الطبي بغزة، محذرة من مجزرة قد ترتكب داخله.

وأشارت الوزيرة الكيلة إلى أن التحرك الخجول وكذلك الصمت الكامل لبعض الدول، شجع الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المجمع الطبي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأضافت أن اقتحام جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي "جريمة ضد الإنسانية".

وأوضحت أن الاقتحام يأتي ضمن سلسلة جرائم ارتكبت ضد المجمع نفسه، حيث فرض حصار مشدد عليه منذ عدة أيام، وقصفت خلالها أكثر من خمسة مباني داخله، وأطلقت النيران والقذائف على الجرحى والنازحين والطواقم الطبية المتواجدين هناك.

وتابعت الوزيرة الكيلة أن الآلاف من المرضى والنازحين والكوادر الطبية لا يعرف مصيرهم حالياً.

وأكدت أن الجريمة الإسرائيلية الجديدة تأتي بعد ارتكاب جيش الاحتلال مجازر بحق المستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، والتي أوقعت أكثر من 700 شهيد وجريح.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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