الاحتلال يعلن عن مقتل ضابطين وإصابة 4 بمعارك شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، عن مقتل ضابطين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في المعارك التي جرت أمس الثلاثاء في شمال قطاع غزة.

ووفق بيان أصدره جيش الاحتلال، فإن القتيلين هما النقيب عمري يوسف دافيد (27 عاما) من كرميئيل، وهو نائب قائد السرية في الكتيبة 9217، اللواء 12 (لواء النقب)، ويديديا أشر ليف (26 عاما)، من تل منشيه، وهو نائب قائد سرية في كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي.

والمصابون وفق البيان هم ضابط قتالي من الكتيبة 82 في اللواء السابع، وجندي من كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي، وجندي من الكتيبة 931 في لواء النحال، وقائد في مدرسة الهندسة العسكرية.

ويرتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال في المعارك إلى 49 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما يرتفع إلى 368 عسكريا و59 شرطيا منذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتدور معارك واشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة على محاور التقدم شمال القطاع وجنوبه.

المصدر / وكالات