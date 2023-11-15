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حماس ترحب بقرار حكومة بليز تعليق علاقاتها مع الاحتلال رفضا لعدوانه على غزة

15 نوفمبر 2023 . الساعة 12:41 بتوقيت القدس
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حماس ترحب بقرار حكومة بليز تعليق علاقاتها مع الاحتلال رفضا لعدوانه على غزة

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار حكومة بليز في أمريكا الوسطى بتعليق "علاقاتها مع الكيان الصهيوني رفضاً لعدوان الاحتلال ومجازره ضد الأطفال والمدنيين العزّل، وانتهاكه لكافة الأعراف والمواثيق الدولية".

ودعت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء دول العالم إلى "الوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لعزل هذا الكيان الفاشي، لوقف عدوانه، ومحاسبته على جرائمه ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الـ40 على التوالي، بمساندة الولايات المتحدة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع دخول الماء والغذاء والوقود، ما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء إلى 11,240 شهيدا، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة و 29 ألف جريح فلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #قوة حماس #مقاطعة التعاون الأمني

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