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أردوغان: (إسرائيل) دولة إرهابية

15 نوفمبر 2023 . الساعة 12:38 بتوقيت القدس
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن (إسرائيل) "دولة إرهابية" ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في غزة، في الوقت الذي كرر فيه وجهة نظره بأن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس ليست منظمة "إرهابية".

وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان، دعا أردوغان أيضا رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عما إذا كانت (إسرائيل) تمتلك قنابل نووية أم لا، وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "راحل" عن منصبه.

ووصف حماس بأنها حزب سياسي انتخبه الفلسطينيون.

المصدر / وكالات
#غزة #نتنياه #أنقاض تركيا

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