توقف الاتصالات خلال ساعات بغزة بعد نفاد وقود تشغيل مولدات المقاسم

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية اليوم الأربعاء، توقف كل المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها؛ ما سيؤدي إلى وقف الاتصالات خلال ساعات.

وقالت شركة الاتصالات في بيان مقتضب: نأسف للإعلان عن توقف كل المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية في قطاع غزة الحبيب بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.

وذكرت أن عناصر الشبكة الأساسية أصبحت تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات) مما سيؤدي إلى توقف كل خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة.

وسبق أن أعلن وزير الاتصالات الفلسطيني أن الاتصالات ستتوقف نهائيا في قطاع يوم الخميس نتيجة نفاد الوقود الخاص بالمولدات العاملة في القاسم.

وسبق أن قطعت قوات الاحتلال الاتصالات عدة مرات عن قطاع غزة في محاولة لعزله عن العالم، والتغطية على جرائم الإبادة التي تقترفها ضد المدنيين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين