ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى أكثر من 11500

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 11 ألفا و500 جراء العدوان الإسرائيلي البربري في القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة للصحفيين إن إجمالي حصيلة الشهداء ارتفعت إلى أكثر من 11500 غالبيتهم من النساء والأطفال والمسنين، فيما أصيب أكثر من 29 ألف شخص بجروح مختلفة.

وأضاف الثوابتة أن تقديراتهم تفيد بوجود أكثر من 100 جثة لشهداء موجودة في الطرق خارج مجمع الشفاء الطبي يتعذر انتشالها نتيجة توقف عمل سيارات الإسعاف واستهدافها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن 55 سيارة إسعاف تم استهدافها بشكل مباشر وكذلك الطواقم الطبية التي استشهد نحو 200 من أفرادها، واصفا الواقع في قطاع غزة بأنه "مأساوي ويتضمن حرب إبادة جماعية".

وحذرت وزارة الصحة في غزة من توقف جميع مستشفيات القطاع خلال ساعات مع تفاقم أزمة نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة للصحفيين إن المستشفيات أصبحت لا تستطيع تقديم الخدمات الطبية وسط الاستهداف الإسرائيلي المتكرر وأزمة نفاد الوقود.

وحذر القدرة من أن جميع المستشفيات ستتوقف عن العمل في الـ48 ساعة المقبلة كحد أقصى إذا لم تدخل المساعدات إلى قطاع غزة بما في ذلك الوقود.

يأتي ذلك فيما أعلنت جمعية الهلال الأحمر اليوم توقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء نفاد الوقود.

المصدر / فلسطين أون لاين