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حمدان: المقاومة بخير وتخوض معركة تحقيق الحلم الفلسطيني

14 نوفمبر 2023 . الساعة 17:49 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان

أكد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، أن المقاومة تخوض معركة تحقيق الحلم الفلسطيني بدحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس..

وقال حمدان في مؤتمر صحفي من بيروت مساء الثلاثاء: نطمئن شعبنا والشعوب الحرة حول العالم؛ بأن المقاومة الفلسطينية وكتائب عزالدين القسام، بخير وتتحكّم وتُسيطر على الوضع العملياتي القتالي في غزة، وتدكّ العدو على مدار الساعة وفقاً لخططها الدفاعية المعدّة بإحكام.

ووجه رسالة إلى الأمم المتحدة، ولكل الدول والمؤسسات الدولية؛ بقول: ألا يكفيكم إدانة ومناشدة وتوصيف ما يجري بأنّه انتهاك فاضح للقوانين الدولية ولاتفاقية جنيف الرّابعة؟! أين سلطتكم السياسية والأخلاقية، أهي فقط على المستضعفين في الأرض؟!

وأضاف: منْ يصمت أو يكتفي بالإدانة، فهو يُشرْعِن لمنطق قوَّة الغاب، ويسمح بانتشار الفوضى في العالم؛ والتي ستطال الجميع اليوم أو غداً على أيدي النازيين الجدد.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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