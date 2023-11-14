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حزب الله يستهدف عدة مواقع الاحتلال من جنوب لبنان

14 نوفمبر 2023 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
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حزب الله يستهدف عدة مواقع الاحتلال من جنوب لبنان

أعلن حزب الله، قصف عدة مواقع لقوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، من جنوب لبنان، في وقت واصل فيه العدو الصهيوني في قصف البلدات الجنوبية.

وقال حزب الله: استهدفنا للمرة الثانية اليوم موقع المرج الإسرائيلي وحققنا فيه إصابات مباشرة.

وفي بيان سابق، قال الحزب: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:00 من بعد ظهر اليوم موقع بركة ريشا وأماكن التجمع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق، أعلن أنه في تمام الساعة 11:00 من صباح استهدفت المقاومة نقطة ‏تحشيد لجنود العدو قرب موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مباشرة.‏

إلى ذلك دوت صفارات الإنذار دوت في بلدات حدودية عدة بالجليل الغربي.

ومن جهته، قال جيش الاحتلال إنه أطلق صاروخا اعتراضيا باتجاه هدف جوي مشتبه به في منطقة إيلات.

 

المصدر / وكالات
#غزة #لقاء بيروت #صواريخ بلاستية

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