ترحيب واسع بتنازل حقوقية أردنية عن جائزة أمريكية

أعلنت الحقوقية الأردنية هديل عبد العزيز عن إعادة جائزة منحتها لها وزارة الخارجية الأمريكية واستلمتها في البيت الأبيض قبل بضعة أشهر، احتجاجا على دعم الولايات المتحدة لمجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكدت عبد العزيز عبر حسابها على منصة “إكس”، اليوم الثلاثاء: أنها أعلمت السفارة الأميركية في عمان برسالة رسمية، أمس الاثنين، تنازلها عن جائزة "المرأة الشجاعة الدولية" لأنها "لا يمكن أن تمثل الشجاعة ولا العدالة".

وقالت الخارجية الأمريكية إنها "منحت الحقوقية عبد العزيز الجائزة لدورها في مجال حقوق الإنسان، وهي مدافعة في الخطوط الأمامية عن أكثر الأشخاص ضعفا في الأردن" بحسب بيان الوزارة الأمريكية.

وأشارت الوزارة إلى أن عبد العزيز، وهي مؤسسة ومديرة مركز "العدل للمساعدة القانونية"، أظهرت على مدار أكثر من عقد من القيادة، شجاعة في تقديم رؤية واضحة لكيفية تعزيز نظام عدالة أكثر إنصافًا في الأردن.

وجرت مراسم تسليم الجائزة خلال حفل أقيم الأربعاء في البيت الأبيض في العاصمة الأميركية واشنطن.

المصدر / وكالات