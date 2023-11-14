القسام: أجهزنا على 7 جنود إسرائيليين من مسافة صفر

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء أن مقاتلوها تمكنوا من القضاء على 7 جنود من قوات الاحتلال.

وقال القسام في بيان صحفي: إن "مجاهدو القسام يُجهِزون على 7 جنود صهاينة من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة".

وأضاف أن مقاتلو الكتائب "هاجموا ناقلة جند ودبابتين صهيونيتين في المكان ذاته بقذائف (الياسين105) واشتعال النيران فيهما".

وفي وقت سابق، أعلنت القسام أنها استهدفت خمس دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين كما قصفت حشود جنود الاحتلال بمحاور عدة بقطاع غزة.

وقالت القسام في تصريح ثان: " استهدفنا دبابة صهيونية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين (105)" كما أكدت استهدافها "حشود العدو شرق الوسطى بمنظومة صواريخ (رجوم) قصيرة المدى من عيار 114 ملم".

وأوضحت: "استهدفنا دبابتين صهيونيتين في محور غرب غزة بقذائف الياسين (105) ودبابة صهيونية أخرى جنوب غرب مدينة غزة".

كما استهدفت كتائب القسام "قوة صهيونية خاصة كانت متحصنة في مبنى بشمال مدينة غزة، ودبابة شمال غربي مدينة غزة بقذيفة الياسين 105 وعبوة العمل الفدائي".

وقصفت "حشودا لقوات العدو في موقع كرم أبو سالم بقذائف هاون من العيار الثقيل".

المصدر / فلسطين أون لاين