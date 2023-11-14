مقتل إثنين من ضباط الاحتلال وإصابة 4 شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع، خلال التوغل البري شمال قطاع غزة.

وقالت القناة "12" العبرية، نقلًا عن جيش الاحتلال، إن جنديين قتلا وأصيب أربعة خلال المعارك المستمرة في شمال غزة.

وأوضح جيش الاحتلال، تحت بند سُمح بالنشر، أن القتيلين هما: الرائد "احتياط" راز أبو العافية مرشفون، مقاتل في الكتيبة 6863 لواء النقب "12"، والرقيب روي ماروم، قائد صف في الكتيبة 906 بصلاح، خدم كمقاتل في دورية هروب.

ووفق المعطيات التي نشرها جيش الاحتلال حول قتلاه في عمليات التوغل البري شمال قطاع غزة؛ والتي بدأت يوم 27 أكتوبر الماضي، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 47 ضابطًا وجنديًا، إلى جانب مئات الإصابات.

ووفق ما كشف عنه الاحتلال، حتى صباح اليوم الثلاثاء، فإن إجمالي قتلى الجيش منذ بداية الحرب على غزة ارتفع إلى 364، بالإضافة لـ 55 عنصرًا من شرطة الاحتلال و10 من جهاز الشاباك الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين