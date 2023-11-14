7 شهداء برصاص وطيران الاحتلال في طولكرم

استشهد سبعة شبان فلسطينيين فجر اليوم الثلاثاء بنيران قوات الاحتلال، وبهجوم طائرة مسيرة في مدينة ومخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، استشهاد سبعة مواطنين إضافة إلى 12 إصابة بينها 4 حرجة.

وأباد أن الشهداء هم - سعيد سلمان ابو طاحون (32 عاما) ووليد مصيعي (26 عاما) وجهاد خالد غانم (25 عاما) ومصعب عمر الغول (21 عاما) وحازم محمد حصري (28 عاما) ومحمود علي حدايدة (25 عاما) وعبد معارك.

وذكر المستشفى أن من بين الشهداء ثلاثة، استشهدوا بعد قصفهم بصاروخ أطلقته قوات الاحتلال من طائرة مسيرة.

وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال، أحدثت دمارا واسعا في شوارع المخيم والبنية التحتية بعد تجريفها، فيما منعت قوات الاحتلال سيارات الاسعاف من دخول المخيم، وقامت بتفتيشها، قبل أن تتمكن من الوصول الى الاصابات ونقلها الى المستشفى، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المصاب مدحت أبو عمشة من سيارة الاسعاف أثناء نقله للمستشفى.

كما دمرت جرافة تابعة لجيش الاحتلال جانب من شارع جامعة القدس المفتوحة في مدينة طولكرم.

وقالت "كتيبة طولكرم - الرد السريع " في بيان صحفي: إن "مجاهدينا يخوضون اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة في محور حارة المدارس، في المخيم".

‫وهذا الاقتحام هو الثاني للمخيم خلال اسبوع، الذي شهد اغتيال قوات خاصة لأربعة شبان، واصابة ستة مواطنين، وتخريب البنى التحتية لشوارعه وازقته.

ونعت القوى الوطنية والاسلامية في طولكرم الشهداء، وأعلنت عن اضراب شامل اليوم الثلاثاء لجميع مناحي الحياة، حدادا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجرائم واعتداءات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين