الرشق ينفي ادعاءات الاحتلال باستخدام المقاومة لمشفى "الرنتيسي"

نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزت الرشق، ما ذكره المتحدث باسم جيش الاحتلال الاثنين، حول استخدام المقاومة لمستشفى "الرنتيسي" في غزة.

وشدد الرشق في تصريح صحفي تلقته "قدس برس" اليوم الثلاثاء، على أن تلك الادعاءات "لا أساس لها من الصحة".

وقال إن "ما قدمه المتحدث باسم جيش العدو الإرهابي عبارة عن عمل استعراضي سخيف ومسرحية مبتذلة، لا يصدقها أحد؛ والجميع يتذكر حديثهم عن أنفاق في مستشفيات أخرى ثبت عدم صحتها".

وذكّر القيادي في "حماس" ما ذكره الاحتلال "بخصوص مستشفى الشفاء (في غزة) واستخدامها كمقر قيادة لحماس والمقاومة، وتراجعهم عن تكرار هذه الاتهامات".

وجدد المطالبة "بقدوم لجنة من الأمم المتحدة، ومن منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر، لتتأكد بنفسها من كذب الاحتلال الإرهابي" على حد تعبيره.

المصدر / فلسطين أون لاين