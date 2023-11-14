فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنيّة: نرفض أي انتقاص للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني

إيلي كوهين: الضغط الدولي يزداد علينا لإنهاء الحرب

حماس ترحب بقرار إقالة وزيرة الداخلية البريطانية

كتائب القسام: الاحتلال يماطل في الإفراج عن أسراه ولا يهمه قتلهم

استشهاد 31 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على منازل بمخيم جباليا

"القسام" تنشر فيديو لأسيرة مجندة قتلت بقصف "إسرائيلي" على غزة

استشهاد 27 مريضا في مجمع الشفاء الطبي في غزة

حماس تستنكر بشدة الاتهامات الأوروبية لها باستخدام المستشفيات كـ"دروع بشرية"

استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو

مليون شخص يوقعون عريضة "العفو الدولية" تدعو لوقف إطلاق النار بغزة

الرشق ينفي ادعاءات الاحتلال باستخدام المقاومة لمشفى "الرنتيسي"

14 نوفمبر 2023 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
...
عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق

نفى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزت الرشق، ما ذكره المتحدث باسم جيش الاحتلال الاثنين، حول استخدام المقاومة لمستشفى "الرنتيسي" في غزة.

وشدد الرشق في تصريح صحفي تلقته "قدس برس" اليوم الثلاثاء، على أن تلك الادعاءات "لا أساس لها من الصحة".

وقال إن "ما قدمه المتحدث باسم جيش العدو الإرهابي عبارة عن عمل استعراضي سخيف ومسرحية مبتذلة، لا يصدقها أحد؛ والجميع يتذكر حديثهم عن أنفاق في مستشفيات أخرى ثبت عدم صحتها".

وذكّر القيادي في "حماس" ما ذكره الاحتلال "بخصوص مستشفى الشفاء (في غزة) واستخدامها كمقر قيادة لحماس والمقاومة، وتراجعهم عن تكرار هذه الاتهامات".

وجدد المطالبة "بقدوم لجنة من الأمم المتحدة، ومن منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر، لتتأكد بنفسها من كذب الاحتلال الإرهابي" على حد تعبيره.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #سهام الرنتيسي #صناعة المقاومين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة